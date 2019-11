Tom Hiddleston rivede il video del provino per il ruolo di Thor, ecco la sua reazione!

Tom Hiddleston aveva fatto un'audizione per il ruolo di Thor e l'attore ha rivisto il video della sua interpretazione per la prima volta!

Tom Hiddleston ha rivisto per la prima volta il suo provino per Thor, che gli ha permesso poi di ottenere il ruolo del villain Loki nei film Marvel, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon e la sua reazione è esilarante.

La star britannica, che non ha potuto rivelare anticipazioni sulla futura serie di cui sarà protagonista per Disney+, ma ha ricordato che dieci anni fa i produttori erano alla ricerca di attori che non fossero ancora diventati troppo famosi o fossero associati dagli spettatori ad altri ruoli. Tom Hiddleston ha sottolineato: "Non ho mai fatto un'audizione per Loki, solo per Thor. La fase del casting è durata circa 3 mesi e per qualche secondo ho quasi pensato di essere in grado di ottenere la parte di Thor".

La trasmissione ha quindi mandato in onda un estratto del provino in cui Tom ha i capelli biondi e ha in mano il martello del divino supereroe che ha debuttato sul grande schermo con Thor venendo interpretato da Chris Hemsworth. Hiddleston, un po' imbarazzato, ha ammesso: "Penso non ci sia alcun dubbio: hanno scelto l'attore giusto".

Ecco il video: