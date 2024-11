Tom Hardy pronto a combattere nell'action di Gareth Evans, nuova foto da Havoc

Diretto dall'acclamato regista di The Raid, il film è la prima occasione per Hardy di lasciarsi alle spalle il franchise di Venom

Se siete fan di Tom Hardy, avete sempre desiderato vederlo provocare un vero caos e questo potrebbe accadere nel suo nuovo film.

L'anno prossimo uscirà finalmente Havoc, il nuovo film dell'acclamato regista Gareth Evans, divenuto celebre per la saga di The Raid e reduce dall'interessante esperienza sul piccolo schermo con Gangs of London e adesso pronto a spedire Hardy nella stratosfera con uno dei suoi personaggi più duri di sempre.

Il film si è fatto attendere, in parte a causa delle riprese aggiuntive che hanno richiesto la disponibilità di un cast e di una troupe già prenotati e impegnati altrove. Ma come ha promesso lo stesso Evans, Havoc ripagherà questa attesa.

Tom Hardy in una sequenza di Havoc

"Ha avuto un effetto profondo sul film", ha ammesso il regista a proposito delle riprese aggiuntive. "Mi ha permesso di snellire meglio il film e di renderlo quello che doveva essere fin dall'inizio, ovvero un action-thriller dal ritmo serrato e incalzante con strizzate d'occhio al cinema di Hong Kong con cui sono cresciuto". Sembra proprio un film di Gareth Evans.

Havoc: Tom Hardy coperto di sangue nelle prime immagini del film di Gareth Evans

State certi che Havoc vi regalerà esattamente ciò che sperate da un team-up Hardy-Evans. "Quando si tratta di un film chiamato Havoc, con me e Tom Hardy, potete stare tranquilli che il focus è l'azione pura", ha continuato il regista. "Questo è l'obiettivo principale. Ma con Tom abbiamo anche una performance centrale intensamente muscolare e un personaggio davvero ben sviluppato. C'è molto da scoprire anche sotto la superficie".

Il Walker di Hardy è un poliziotto incaricato di salvare il nipote del sindaco interpretato da Forest Whitaker. Non sarà facile. "È fondamentalmente in servizio di pulizia", ha spiegato Evans, "e deve navigare in questa città corrotta per arrivare a lui per primo. Questa è la missione propulsiva che compie e, trattandosi di me, non andrà tutto liscio per lui". Havoc arriverà nel 2025 su Netflix.