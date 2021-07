Tom Hanks vende la sua roulotte: l'ha usata sui set di Forrest Gump, Il Miglio Verde e altri film

Tom Hanks ha messo in vendita la sua roulotte personale che ha usato sui set di pellicole come Forrest Gump, Il Miglio Verde e Philadelphia.

Tom Hanks ha deciso di mettere in vendita la sua roulotte Airstream che ha usato sui set cinematografici per più di 24 anni: sarà venduta all'asta di Quail Lodge di Bonham, attualmente programmata per il 13 agosto a Carmel, in California, e il prezzo stimato si aggira intorno ai 150.000 e i 250.000 dollari statunitensi.

La star del cinema ha acquistato la roulotte nel 1992, nel periodo in cui si stava preparando per recitare al fianco di Meg Ryan in Insonnia d'amore. Hanks decise che non avrebbe passato un altro minuto in una delle terribili roulotte che spesso si trovano sui set e così ordinò l'Airstream Model 34, personalizzato secondo le sue specifiche.

"L'ho capito nei giorni in cui i set dei film si muovevano più lentamente", ha spiegato Hanks a Bonham Magazine. "Avevo passato troppo tempo in normali roulotte con decorazioni brutte e mobili orribilmente scomodi, quindi ho deciso di acquistare un Airstream nuovo di zecca con interni realizzati secondo le mie preferenze".

La roulotte di Tom Hanks, per buona parte della sua carriera, è diventata una vera e propria seconda casa per il vincitore del premio Oscar, seguendolo sui set di film come Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, C'è posta per te, Il Miglio Verde, Era mio padre, Prova a prendermi e The Circle nel 2017.