Tom Hanks svela un'inedita "pelata": nuovo ruolo in vista

Senza dubbio, il nuovo progetto di Tom Hanks più noto ed atteso è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann, nel quale l'interprete presta il suo volto per portare in scena la figura del colonnello Tom Parker. In occasione di un'intervista con The Graham Norton Show, Hanks ha sfoggiato la singolare pettinatura che lo porterà a somigliare quanto più possibile a Parker. Ebbene, la sua "pelata" non è passata minimamente inosservata!

Come riportato da Daily Mail, nel biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, Tom Hanks interpreterà il colonnello Tom Parker e andrà in scena con una "pelata" degna di nota. In occasione di una video-intervista da remoto, l'attore ha concesso al pubblico un rapido sguardo al suo particolare look e, ironicamente, ha affermato: "La vedete? Riuscite a vederla? Spaventerò i bambini e, per questo motivo, mi scuso tanto". Al momento, Hanks si sta occupando anche dalla campagna promozionale del suo ultimo film, News of the world. Dopo l'interruzione nella produzione del film e la diagnosi ricevuta relativamente al Covid-19, Hanks è tornato a lavorare sul set a partire dallo scorso settembre.

In seguito alla malattia, Tom Hanks e Rita Wilson sono stati ricoverati per diversi giorni in un ospedale nel Queensland. Prima di tornare a Los Angeles, la coppia ha poi terminato la quarantena in una struttura alberghiera. Il ruolo di Elvis nel film di Luhrmann sarà interpretato da Austin Butler, già visto in C'era una volta a... Hollywood. Attraverso una serie di dichiarazioni, il regista si è detto grato e felice di poter collaborare con un attore dal calibro di Tom Hanks e, a maggior ragione in un periodo del genere, contento di poter continuare a lavorare sul set del suo progetto su Elvis.