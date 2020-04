Tom Hanks torna a descrivere i sintomi del coronavirus: "Ero annientato"

Tom Hanks torna a parlare del coronavirus che ha colpito lui e la moglie mentre si trovavano in Australia svelando che il sintomo principale era lo spossamento fisico.

Tom Hanks è tornato a parlare del coronavirus che ha colpito lui e la moglie qualche settimana fa descrivendo i sintomi, in particolare la spossatezza fisica che lo affliggeva.

Tom Hanks con il Golden Globe alla carriera

Nel corso di un episodio del National Defense Radio Show, Tom Hanks ha descritto in dettaglio la sua lotta contro il coronavirus:

"Rita ha avuto una forma più grave della mia. Aveva la febbre più alta, aveva perso gusto e olfatto." Per quanto riguarda lo stesso Hanks: "Avevo dolori in tutto il corpo e mi sentivo spossato, è così che abbiamo sperimentato il COVID-19."

La star di Forrest Gump ha specificato che, durante la convalescenza, ha cercato di tenersi in forma facendo sessioni di stretching da 30 minuti ed esercizi da anziano: "Dopo 12 minuti ero annientato".

Tom Hanks e Rita Wilson hanno contratto il coronavirus mentre si trovavano in Australia, dove Hanks avrebbe dovuto girare il biopic di Baz Luhrman dedicato a Elvis Presley:

"In Australia era in una fase preliminare e non volevamo che contagiassimo nessun altro, così ci hanno imposto la quarantena."