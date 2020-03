Tom Hanks e Rita Wilson stanno bene, Donald Trump li credeva morti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump credeva che Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson fossero morti a causa del coronavirus. Secondo il The Courier-Mail, Trump ha frainteso il significato della parola "congedati" quando Hanks e Wilson hanno annunciato di aver lasciato l'ospedale nel Queensland, in Australia, dopo aver ricevuto la diagnosi di Covid-19, credendo che i due fossero deceduti.

Dopo aver informato Trump del congedo ospedaliero di Hanks e Wilson i funzionari della Casa Bianca temevano che il Presidente stesse per inviare un tweet offrendo le sue condoglianze alla famiglia. Un funzionario dell'ambasciata statunitense con base in Australia ha dovuto contattare le autorità sanitarie per confermare che Hanks e sua moglie fossero vivi e vegeti.

Tom Hanks e Rita Wilson "si sentono meglio ogni giorno" dopo la diagnosi di coronavirus, ha rivelato Sandra, sorella di Hanks, in una nuova intervista. Parlando con People Magazine Sandra ha dichiarato: "Tom e Rita stanno molto bene e continuano a riprendersi. Sembra che gli adulti sani riescano a guarire da questa malattia."