Tom Hanks: Rita Wilson festeggia il marito nel giorno del 69° compleanno con un tenero post sui social

Tom Hanks e Rita Wilson sono sposati da oltre 37 anni e ieri, mercoledì 9 luglio, l'attrice ha celebrato il 69° compleanno del marito con un toccante post pubblicato sui social.

La foto mostra Hanks, premiato due volte con l'Oscar nel corso della carriera, seduto su una sedia davanti ad una macchina da scrivere, una delle sue grandi passioni.

Il post di buon compleanno a Tom Hanks della moglie Rita Wilson

"Buon compleanno, amore mio" ha scritto Wilson nella didascalia. Una frase semplice ma carica di affetto che è stata particolarmente apprezzata dai follower dell'attore.

Il giorno precedente, Tom Hanks aveva dato inizio ai festeggiamenti pubblicando un video in slow motion nel quale si tuffa nell'oceano con un'espressione felice sul volto:"Ecco come si festeggia quando si compiono 69 anni!" ha scritto l'attore.

L'invito on air di Tom Hanks e gli auguri dei colleghi

La star di Hollywood ha invitato i suo fan a seguirlo nel ruolo del dj guest star su Boss Radio 66, emittente radiofonica di New York:"Unitevi a me per una festa in radio domani su @tunein".

Dal 2023, Tom Hanks si è impegnato nell'attività di speaker part time dopo aver conosciuto la fondatrice dell'emittente Debbie Daughtry negli anni 2010 e dopo la nascita della radio nel 2020, è stato direttamente coinvolto.

Tom Hanks nel videoclip di Your Better Run

Altre star di Hollywood hanno pubblicato messaggi di auguri a Tom Hanks, tra cui Nia Vardalos, Kate Hudson e Goldie Hawn, che hanno commentato il post della collega e amica Rita Wilson. Tom Hanks tornerà presto a prestare la voce a Woody in Toy Story 5.