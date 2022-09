Tom Hanks ha scritto un romanzo in cui si trova a realizzare un cinecomic

A 66 anni Tom Hanks debutta come romanziere con un libro metacinematografico che parla della realizzazione di un cinecomic. Il romanzo in questione, che si intitola The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece e arriverà in libreria a maggio 2023, descrive la realizzazione di un "cinecomic d'azione colossale, stracolmo di star e costosissimo e dell'umile fumetto da cui è tratto".

Tom Hanks con il Golden Globe alla carriera

La star Tom Hanks ha rivelato a People che la storia è tratta da una sua esperienza personale:

_"Ogni personaggio del libro fa qualcosa che ho vissuto mentre giravo un film, oltre a scoprire una filosofia o imparare una lezione importante. Anche i momenti più ridicoli sono una specie di acrobazia che ho superato o uno sbaglio fatto a cui sono sopravvissuto"___.

The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece abbraccia diverse decadi ed esplora i cambiamenti avvenuti nella cultura americana fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Una parte del libro è ambientata nel 1947 e parla di un soldato che fa ritorno a casa dalla guerra e sulla sua influenza sul talentuoso nipote di 5 anni. Crescendo, negli anni '70 il ragazzo imparerà a disegnare fumetti trasformando suo zio in uno dei suoi personaggi.

Tom Hanks: la copertina del suo primo romanzo

Poi, ai giorni nostri, un regista decide di adattare quel fumetto in un film di supereroi ad alto budget. I personaggi del libro includono un attore maschio "estremamente difficile" e una meravigliosa attrice protagonista, oltre a un regista, produttore, a un eccentrico assistente di produzione e a vari membri della troupe ancor più strani.

Le pagine del romanzo contengono dei fumetti scritti da Tom Hanks e illustrati da Robert Sikoryak.

Forrest Gump, Tom Hanks ha bocciato il sequel: "Non potete costringermi"

"Nessuno sa come viene fatto un film, anche se tutti pensano di sì", aggiunge Tom Hanks. "Ho fatto un sacco di film (e quattro di loro sono abbastanza buoni, credo) e sono ancora stupito di come i film si generino. Da un'idea tremolante all'immagine tremolante sullo schermo, l'intero processo è un miracolo."

Hanks, che nel 2017 ha pubblicato la raccolta di racconti Uncommon Type, afferma: "Realizzare un film è un lavoro molto duro per un periodo di tempo molto lungo che consiste in così tanti momenti di gioia che si scontrano con altrettanti momenti di disgusto. È il lavoro più grande al mondo e il più confuso dei lavori che io conosca. Spero che il libro catturi quanto più i giudizi accidentali e il massacro casuale che fanno parte di questo mondo".