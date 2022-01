Tom Hanks: il nuovo film su Elvis mostrerà un lato dell'attore che non abbiamo mai visto prima

Secondo Baz Luhrmann, il quale è recentemente tornato a parlare del suo prossimo film biografico su Elvis, la sua star principale, Tom Hanks, ha in serbo qualcosa che nessuno di noi ha mai visto prima: il premio Oscar riuscirà a stupire tutti i suoi fan secondo il celebre regista statunitense.

Notizie dal mondo: Tom Hanks sul set

Hanks interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, il famigerato manager musicale che scoprì Elvis e che gli fece firmare il suo primo contratto con la RCA. A proposito della performance di Tom, Luhrmann ha spiegato: "Quando si tratta del colonnello... beh, una delle grandi gioie della vita è lavorare con attori noti che sono famosi per delle specifiche caratteristiche."

"Il motivo è che quando lavori con uno come Tom, che è la Rolls Royce degli attori, la cosa più entusiasmante è indirizzarlo verso qualcosa di preciso e lasciarlo fare, affinché inizi a suonare una nuova corda del suo strumento. E penso che questa sia una cosa elettrizzante da vedere.", ha concluso il regista.

Finch: Tom Hanks in un'immagine

I commenti di Luhrmann implicano che la performance di Tom Hanks sia assolutamente straordinaria, specialmente se consideriamo che la star di Forrest Gump non rientra certo nella categoria di quelli che possiamo definire come "attori limitati", almeno per quanto concerne la varietà dei ruoli che ha interpretato durante la sua lunga carriera.