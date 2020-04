Tom Hanks risponde a Corona, un bambino vittima dei bulli: "Hai un amico in me"

Tom Hanks ha voluto rispondere a un bambino chiamato Corona per sostenerlo contro i bulli che lo prendono in giro.

Tom Hanks ha scritto una lettera per offrire il proprio sostegno a un bambino vittima dei bulli a causa del suo particolare nome: Corona De Vries.

L'attore, come ha riportato un'emittente televisiva australiana Channel 7, è intervenuto inviando una lettera al piccolo dopo aver ricevuto un suo messaggio.

Corona De Vries ha otto anni e vive nello stato del Queensland. Il bambino ha scritto al premio Oscar e a sua moglie Rita Wilson dopo aver scoperto che erano positivi al Coronavirus, dicendo sulla pagina: "Ho sentito al telegiornale che tu e tua moglie avete preso il coronavirus. State bene?".

Corona aveva quindi aggiunto che ama il suo nome, ma a scuola i bulli lo hanno preso di mira a causa del legame con la pandemia, situazione che lo fa sentire "triste e arrabbiato".

Tom Hanks, usando la sua macchina da scrivere che gli ha poi regalato, ha quindi risposto al piccolo: "La tua lettera ha fatto sentire me e mia moglie davvero bene. Devi sapere che sei l'unica persona che io abbia mai conosciuto con il nome Corona, come l'anello intorno al sole, una corona. Ho pensato che questa macchina da scrivere fosse

adatta a te. Chiedi a un adulto come funziona e usala per rispondermi".

Il premio Oscar ha concluso citando Toy Story: "P.S. Hai un amico in me!".