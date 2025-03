Tom Hanks, il figlio Chet ricrea le scene più famose di Forrest Gump nel suo nuovo videoclip

Chet Hanks ha ripreso l'iconico ruolo del padre Tom Hanks in Forrest Gump in un nuovo video musicale del suo duo country Something Out West.

Il secondo singolo firmato da lui e Drew Arthur, "You Better Run", vede Chet Hanks ricreare scene iconiche del film Premio Oscar del 1994, tra cui la famosa scena della panchina, dove siede accanto a Forrest Gump stesso, il padre Tom Hanks.

Oltre alla scena della panchina, Chet Hanks canta su una barca simile a quella dei gamberi di Forrest Gump, "Jenny", dal nome della sua migliore amica d'infanzia (interpretata da Robin Wright), e in seguito appare come Forrest Gump durante la corsa campestre del personaggio.

Chet Hanks, la sobrietà grazie ai Something Out West

Scena dal videoclip "You Better Run" dei Something Out West

Il duo si è formato dopo che Hanks e Arthur erano compagni di stanza in California, mentre ciascuno iniziava un nuovo capitolo di vita verso la sobrietà. L'amicizia si è evoluta in una collaborazione musicale e in sessioni di scrittura di canzoni.

Tom Hanks nel videoclip di "You Better Run" dei Something Out West

A febbraio i Something Out West hanno firmato un contratto con l'etichetta Big Machine Records di Nashville e ha pubblicato il suo brano di debutto sotto la nuova collaborazione, intitolato "Leaving Hollywood". Il roster della Big Machine Records comprende anche Tim McGraw, Carly Pearce, Midland, Rascal Flatts, Jackson Dean e altri.

"Siamo entusiasti di collaborare con Big Machine e Scott Borchetta", ha dichiarato Chet Hanks in un comunicato stampa dell'epoca. "Il supporto che hanno dimostrato per 'Leaving Hollywood' e per il resto della musica è stato incredibile. Io e Drew facciamo musica insieme da molto tempo e ci sentiamo davvero orgogliosi di avere una casa alla Big Machine per questo prossimo progetto". Il duo è attualmente in studio con il produttore Julian Raymond per lavorare all'album di debutto, che dovrebbe uscire nel corso dell'anno.