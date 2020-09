Tom Felton irriconoscibile nelle prime foto del suo nuovo film Netflix

Ricordate la star di Harry Potter Tom Felton? Non sembra neanche lui nelle prime foto di di A Babysitter's Guide to Monster Hunting, in cui appare irriconoscibile. Il film è un adattamento targato Netflix dell'opera do Joe Ballarini.

This is Tom Felton in A Babysitter's Guide to Monster Hunting on Netflix — Winter is Coming (@WiCnet) September 21, 2020

Basato sul primo di una serie di libri per ragazzi scritti da Ballarini e pubblicati da Harper Collins, A Babysitter's Guide to Monster Hunting è il perfetto incrocio tra Piccoli Brividi e The Last Kids On Earth (o almeno, così è descritta la saga), nel quale una società segreta di Baby Sitter cerca di proteggere i bambini dai mostri che si trovano sotto il letto (per davvero!).

E da quanto mostrato nelle prime immagini tratte dal film, Tom Felton sarà proprio una di queste terrificanti creature...

"Draco Malfoy, parecchi anni dopo" scherza il sito Winter is coming, specificando poi la provenienza della foto.

Come riporta anche DigitalSpy, d'altronde, l'attore di Harry Potter interpreterà il Grand Guignol, il villain della pellicola.

Un personaggio che, a giudicare dall'aspetto, ricorda più un altro grande nome della saga della Rowling, che quello per cui è conosciuto Felton.

Tom Felton pasó de ser Draco Malfoy a Sirius Black. pic.twitter.com/dv4vWn3z7A — Ari 🇵🇪 (@AriFrancesqui) September 10, 2020

"Tom Felton è passato dall'essere Draco Malfoy a Sirius Black" scrive qualcuno su Twitter. Beh, la giacca di un certo colore c'è, i capelli, lo stile è più o meno quello di Azkaban... C'è anche il cane nero... Tartufo? Sei tu?

A Babysitter's Guide to Monster Hunting dovrebbe debuttare a ottobre su Netflix.