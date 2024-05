Tom Felton: la star di Harry Potter sarà il miglior amico di Gandhi nella serie sul leader della non violenza

La star di Harry Potter Tom Felton si è unito ufficialmente al cast di Gandhi, la miniserie diretta da Hansal Mehta sul famoso leader indiano della resistenza non violenta. Felton interpreterà Josiah Oldfield, il primo e miglior amico di Gandhi durante un periodo trascorso dal futuro politico a Londra mentre studiava legge.

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia: Tom Felton in una scena del film

Pratik Gandhi interpreterà Gandhi e nonostante il medesimo cognome non è imparentato con il personaggio protagonista dell'opera. La compagna dell'attore protagonista, Bhamini Oza, interpreterà Kasturba Gandhi, moglie del Mahatma.

The Crown indiano

La miniserie di Mehta è stata descritta come una sorta di risposta indiana alla celebre serie britannica The Crown. Le riprese di diverse scene sono in corso di svolgimento proprio a Londra in questo periodo. Oltre a Felton, nella produzione sono coinvolti diversi attori britannici come James Murray, Jonno Davies, Molly Wright, Simon Lennon, Ralph Adeniyi, Libby Mai e Lindon Alexander.

Tom Felton, ospite d'onore a Giffoni 2015

Il personaggio di Tom Felton, Josiah Oldfield, fu uno dei co-fondatori della Vegetarian Society of London, e un ammiratore della cultura indiana. Ebbe una grande influenza nella vita di Gandhi dopo un incontro fortuito. L'inglese incoraggiò Gandhi a scrivere per il Vegetarian Magazine ed in seguito permise al suo amico di vivere con lui, quando Gandhi si rese conto di aver dissipato i soldi della sua famiglia per gli agi della vita londinese.

"Sono entusiasta di far parte del viaggio che racconta la storia dei primi anni di Gandhi a Londra. È un aspetto importante della storia che non è stato ancora raccontato sullo schermo, e lavorare con Hansal [Mehta] e Pratik [Gandhi] è un onore e un piacere" ha dichiarato Tom Felton in una nota ufficiale. Felton è famoso in tutto il mondo per il ruolo di Draco Malfoy nei film della saga cinematografica di Harry Potter, e per aver preso parte a lungometraggi come L'alba del pianeta delle scimmie, Feed e il film Netflix La battaglia dimenticata. In tv ha partecipato alla terza stagione di The Flash.