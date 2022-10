Tom Felton svela come Cameron Diaz aiutò Daniel Radcliffe nel corso delle riprese di Harry Potter

Un nuovo aneddoto dal libro di Tom Felton mette in luce una curiosità strettamente legata alle riprese di Harry Potter, coinvolgendo Daniel Radcliffe e Cameron Diaz.

Uno degli argomenti più caldi del momento è il libro di memorie di Tom Felton, Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un'adolescenza da mago, nel quale l'attore avrebbe condiviso un curioso aneddoto che lega insieme Cameron Diaz e Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter. Nello specifico l'ex attore di questa storica saga, ha rivelato che il suo collega ha usato una foto dell'atrice per assisterlo durante le scene di volo.

Tutti ricordano il rapporto tra Draco Malfoy e Harry Potter, il loro essere agli antipodi e gli scontri che hanno delineato il loro rapporto nel corso della saga. Fuori dal set, però, la situazione è ben differente, con Tom Felton e Daniel Radcliffe che hanno costruito un vero e proprio rapporto di amicizia, anche duraturo, sperando di tornare a lavorare insieme in progetti futuri.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Tom Felton in una scena del film

Celebrando la recente uscita del suo libro con Variety, Felton ha condiviso una manciata di storie provenienti dal set dell'epoca. Tra queste una in particolare parla del coinvolgimento di Cameron Diaz da parte del protagonista della saga, ricordando che nel corso delle sequenze di volo o di Quidditch venivano utilizzate delle palline da tennis per simulare il posizionamento di vari ostacoli: "Quando il primo assistente alla regia gridava "Drago!" o "Bludger!", dovevi guardare la pallina da tennis come se fosse, beh, un drago o un bolide, a volte c'era più di una pallina da tennis lassù, e sembravano tutte simili, dopo un po' ci diedero più oggetti individuali da fissare. Abbiamo scelto le immagini di qualcosa o qualcuno che ci sta a cuore. Daniel Radcliffe aveva una foto di Cameron Diaz particolarmente bella".

In base a quello che sappiamo le scene di volo e in particolare le partite di Quidditch furono le più complesse da filmare, con il coinvolgimento specifico di ogni attore sul set, impiegati in una serie di sequenze che coinvolgevano anche ostacoli ed elementi con cui interagire scena dopo scena. Un aneddoto del genere sottolinea la leggerezza generale che gli attori vivevano fuori dai propri personaggi, ampliando le curiosità dietro a una saga cinematografica ancora oggi discussa e amata.