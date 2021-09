Tom Felton, l'attore di Harry Potter dimesso dall'ospedale: "Sto meglio" (VIDEO)

L'attore di Harry Potter Tom Felton è finalmente tornato a casa dopo essere stato portato in ospedale in seguito ad un malore su un campo da golf durante un torneo per celebrità. Con un video su Instagram, l'attore ci ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso mercoledì, proprio nel giorno del suo compleanno, l'interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter ha avuto un malore durante il Ryder Cup Celebrity Match a cui aveva preso parte, ed è stato trasportato subito in ospedale.

Non è noto cosa abbia avuto, ma sembra non si sia trattato di nulla di particolarmente grave, considerando il fatto che ora sembra stare relativamente bene.

L'attore ha infatti registrato un video per il suo account di Instagram in cui afferma di essere "ufficialmente in via di guarigione", e nel quale ringrazia tutti coloro che si sono preoccupati per lui.

"Salve a tutti signori e signore, ragazze e ragazzi. Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di pronta guarigione degli ultimi giorni" esordisce nel video "È stato un episodio abbastanza spaventoso, ma si sono presi cura di me e sono in via di guarigione. Grazie davvero a tutti".

E per chi fosse ancora preoccupato, Felton si affida alle note musicali per rincuorare e tranquillizzare tutti, per poi concludere: "È ora di andare a guardare la Ryder Cup!".