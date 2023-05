Tom Cruise e Winnie the Pooh all'incoronazione di Carlo

Anche Tom Cruise, Winnie the Pooh e la frontwoman delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger saranno presenti al concerto che seguirà l'incoronazione di re Carlo III prevista per il 6 maggio.

Tom Cruise e Winnie the Pooh saranno tra gli ospiti presenti al concerto organizzato in onore di re Carlo III pronto per l'incoronazione. Un evento quello organizzato per celebrare il futuro monarca che resterà nella storia anche per i volti presenti quel giorno.

Le ultime star confermate per il concerto che si svolgerà nel parco del Castello di Windsor il giorno dopo la cerimonia, come riportato da Variety, sono dunque Tom Cruise, la frontwoman delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger e il piccolo Winnie the Pooh.

Un trio che ha già preso parte a eventi reali che si sono svolti negli anni passati. Il volto di Maverick in Top Gun era presente al funerale della principessa Diana nel 1997, Winnie the Pooh è stato invitato a una festa in giardino per bambini a Buckingham Palace nel 2006 e Scherzinger ha preso parte a un corteo in onore del giubileo di platino della regina Elisabetta lo scorso anno.

Per l'incoronazione, Cruise e Pooh appariranno accanto alla star di Dynasty Joan Collins, al cantante Tom Jones, al conduttore Bear Grylls e al ballerino Oti Mabuse in una serie di video preregistrati in cui riveleranno "fatti poco noti sul re."

Recentemente è stata confermata la presenza, per il concerto in onore di Carlo III, di Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ Pete Tong, che suonerà i suoi classici. Il concerto vedrà anche la partecipazione del pianista di fama mondiale Lang Lang e della recente vincitrice di The Piano Lucy. Accanto a loro apparirà sul palco anche la star di Bollywood Sonam Kapoor.

Il numero di ospiti presenti non si ferma. Katy Perry e Lionel Richie sono infatti stati annunciati all'inizio di questo mese. Presente anche la star di Downton Abbey, Hugh Bonneville.

"Sono incredibilmente onorata di far parte di un evento che entrerà nella storia", ha dichiarato Nicole Scherzinger. La popstar ha aggiunto: "Il Regno Unito è la mia casa ormai da molti anni, quindi significa molto per me esserci con la mia voce e il canto. Il pezzo che canterò è una canzone così potente e commovente. E condividere il palco con Lang Lang sarà un sogno che si avvera; uno spettacolo irripetibile."

Kate Phillips, direttrice di Unscripted della BBC, ha dichiarato: "Sono lieta che stiano arrivando ancora più star di livello mondiale per il concerto dell'incoronazione che sarà trasmesso in diretta dalla BBC. Sullo sfondo del Castello di Windsor, quella sarà una serata piena di momenti memorabili di cui Sua Maestà e tutti nel Regno Unito potranno godere!"

L'incoronazione del re avrà luogo sabato 6 maggio. Il concerto si svolgerà domenica 7 maggio.