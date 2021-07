Tom Cruise a Wimbledon per la finale dei singolari femminili con le co-star di Mission: Impossible

Tom Cruise ha presenziato alla finale del singolare femminile di Wimbledon in compagnia delle sue co-star in Mission: Impossible, Hayley Atwell e Pom Klementieff.

Come riportato da People, Tom Cruise ha presenziato alla finale del singolare femminile a Wimbledon in compagnia di Hayley Atwell e Pom Klementieff, sue co-star in Mission: Impossible. Lo stesso profilo Twitter ufficiale dell'evento sportivo ha condiviso una serie di divertenti video che hanno il protagonista di Top Gun come protagonista.

Uno, in particolar modo, mostra Tom Cruise in tutta la sua eleganza con indosso un completo blu mentre si trova in tribuna d'onore a Wimbledon. In un altro video postato, poi, Wimbledon ha scritto: "Per Karolina Pliskova vincere non è assolutamente una missione impossibile". Il video in questione, ovviamente, mostra il gruppo di Cruise comprendente due sue colleghe sul set di Mission: Impossible.

Esattamente lo scorso mese, le riprese di Mission: Impossible 7 erano state bloccate a causa dell'emergenza sanitaria. Un incaricato della produzione aveva dichiarato a Entertainment Weekly: "Abbiamo temporaneamente bloccato la produzione di Mission: Impossible 7 fino al 14 giugno a causa di alcuni test positivi. Stiamo seguendo tutti i protocolli previsti e continueremo a monitorare la situazione". Lo scorso dicembre, Tom Cruise è finito al centro dell'attenzione per aver espresso tutta la sua frustrazione nei confronti dei membri della crew di Mission: Impossible 7, colpevoli di sottovalutare i protocolli da seguire per affrontare la pandemia da Covid.

In quell'occasione, il Sun ha diffuso un audio in cui Tom Cruise minaccia di licenziare alcuni membri negligenti della sua crew. Nel corso del 2020, le riprese di Mission: Impossible 7 sono state più volte bloccate e riprese. Recentemente, Tom Cruise ha parlato della sua sfuriata sul set di Mission: Impossible e della tensione che si respirava durante le riprese del blockbuster girato in piena pandemia.

In quest'ultima occasione, l'attore ha dichiarato: "Ho prodotto dai trenta ai quaranta film e sono stato responsabile del lavoro di migliaia di persone. Tantissimi miei amici nell'ambito del settore distributivo mi chiedevano cosa fare per evitare di perdere la loro occupazione e io promettevo a tutti, puntualmente, che le cose sarebbero andate per il verso giusto e che saremmo tornati in pista. Sono state giornate di lavoro più che intenso. Si lavorava continuamente e dovevo essere responsabile per tutti quanti sul set".