Tom Cruise, Tim Curry immune al suo fascino: “Non posso dire di averlo percepito”

La star di The Rocky Horror Picture Show ha recitato in passato con il protagonista di Top Gun ma all'epoca non era molto entusiasta.

Tim Curry ha recitato nel 1985 con Tom Cruise nel film Legend, e nel suo libro ha confessato di non essere stato particolarmente entusiasta all'idea di recitarvi insieme nel film di Ridley Scott.

Nel memoir Vagabond, Tim Curry ha spiegato il motivo che lo spinse a non provare particolare entusiasmo nel lavorare al fianco di quel giovane attore destinato a diventare una delle più grandi star di Hollywood.

Tim Curry immune al fascino di Tom Cruise

"Prima di incontrarci sul set di Legend, avevo visto Risky Business, dove Tom era perfettamente calato nel ruolo del giovane ribelle carino e ingenuo" ha scritto Curry nel libro di memorie "E quando finalmente abbiamo recitato insieme, era molto gentile e piacevole da avere intorno ma è anche piuttosto unico, e non è una persona che ho mai compreso del tutto".

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible

Nel memoir, Tim Curry sottolinea: "Non abbiamo mai avuto problemi, ma non posso dire di averne percepito il fascino. A differenza di molti altri negli anni '80, non ero affatto accecato dalla sua fama; anzi, in realtà temevo un po' di lavorare con lui. Non riuscivo davvero a capire il perché. Forse lui ha percepito la mia riluttanza ed è stato per questo un po' impacciato".

L'esperienza di Tim Curry sul set di Legend con Tom Cruise

Il film di Ridley Scott del 1985 è un fantasy ambientato in un mondo fiabesco in cui Jack (Tom Cruise) deve salvare la sua amata Lili (Mia Sara), e riportare la luce nel regno dopo che il demone Darkness (Tim Curry) ha rubato l'unico simbolo di purezza, gettando il mondo nelle tenebre eterne.

"Era molto concentrato nel calarsi completamente nel personaggio, e credo che abbia persino chiesto di dormire sul set innevato perché voleva sentirsi a casa lì" ha ricordato la star di Mamma, ho riperso l'aereo.

"Nella trama del film, perde i suoi poteri, ma lo fa con grande stile. A Hollywood, gode di tutti i vantaggi che l'aspetto e il denaro possono offrire. Voglio dire, persone in tutto il mondo vogliono andare a letto con lui, e sono sicuro che non dev'essere una brutta sensazione. Ma non sono mai rimasto davvero colpito dal suo talento" ha concluso l'attore.