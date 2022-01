Tom Cruise: il suo film nello spazio sarà solo parzialmente girato nello spazio

Ebbene sì, nonostante Tom Cruise sia il volto di Ethan Hunt, nemmeno a lui si può chiedere l'impossibile. La notizia del giorno, infatti, è che il suo nuovo film girato nello spazio sarà soltanto parzialmente girato nello spazio...!

Come riportato da Variety, il futuro del film con Tom Cruise girato nello spazio ha i piedi ben piantati per terra. A differenza delle notizie roboanti date da Universal, infatti, lo script di Doug Liman e Christopher McQuarrie non sarebbe ancora finalizzato e il progetto è destinato a essere ulteriormente rimandato.

Come se non bastasse, poi, un report diffuso da Slash Film spiega: "Il film sarà soltanto parzialmente girato nella Stazione Spaziale Internazionale. La maggior parte delle sequenze saranno girate sulla Terra, mentre altre all'interno di un missile. Non si tratta di un film di fantascienza ma, piuttosto, di avventura in cui Cruise interpreta un uomo che, come al solito, è l'unico in grado di salvare la Terra".

Questo progetto dovrebbe essere il prossimo per Tom Cruise. A quanto pare, però, le aspettative rispetto a quanto comunicato inizialmente da Universal Pictures vanno ridimensionate. Space Entertainment Enterprise, infatti, vorrebbe costruire uno studio cinematografico nello spazio ma non per girarvi il film con Tom Cruise. Non dubitate, comunque! Il nuovo film con Tom Cruise sarà pur sempre una bomba, che sia girato nello spazio o semplicemente sulla Terra!