Tom Cruise sarà coinvolto con James Corden in un epico sketch nel finale di The Late Late Show

CBS ha annunciato che Tom Cruise sarà una delle guest star del finale di The Late Late Show WIth James Corden, trasmissione che dirà addio ai fan ad aprile.

Tom Cruise sarà una delle guest star del gran finale di The Late Late Show With James Corden, che sta per concludersi con un evento in due parti.

La trasmissione sta infatti per concludersi dopo aver debuttato nel marzo 2015 e, per l'occasione, il 27 aprile andrà in onda in prima serata con uno speciale.

Prossimamente Tom Cruise sarà coinvolto nella realizzazione di uno sketch, che sarà trasmesso durante la serata, che lo vedrà protagonista accanto a James Corden. I due saranno infatti impegnati in un'epica performance musicale sulle note del musical Il re leone, spettacolo tratto dal film Disney, negli spazi del Pantages Theater a Hollywood.

La star di Top Gun: Maverick era già apparsa recentemente nello show dando vita a un divertente segmento ispirato proprio al sequel campione di incassi che aveva portato Corden a bordo di un aereo.

Svelando la presenza di Cruise nel gran finale della trasmissione, abitualmente in onda in seconda serata, CBS ha inoltre anticipato che gli spettatori possono attendersi altri ospiti davvero speciali, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane.

Corden aveva annunciato da tempo il suo addio allo show e il network ha deciso recentemente di sostituire il programma di cui era il conduttore con un reboot di @midnight, il game show ideato in origine per Comedy Central. La scelta sarebbe stata presa per poter risparmiare notevolmente sui costi e utilizzare un format di proprietà di Paramount Global, che controlla il network.