Tom Cruise, parla un ex membro di Scientology: "Nicole Kidman era un'influenza negativa"

Nuove rivelazioni sul matrimonio di Tom Cruise e Nicole Kidman trapelano nel libro di un ex membro di Scientology il quale afferma che, secondo la chiesa, la Kidman avrebbe avuto un'influenza negativa sul marito.

Tom Cruise e Nicole Kidman in Cuori ribelli

Il libro di Mike Rinder A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology rivela, tra le altre cose, le vere intenzioni di Scientology riguardo all'unione tra Tom Cruise e Nicole Kidman.

Durante le riprese di Eyes wide shut, Tom Cruise avrebbe ignorato le chiamate del leader di Scientology David Miscavige. Secondo il libro, il leader avrebbe chiesto a Marty Rathbun di occuparsi di Tom con un processo attraverso cui il soggetto ripercorre gli eventi della sua vita per alleviare la negatività e raggiungere un livello di "chiarezza". A quel punto, Mike Rinder scrive che Tom "è stato gradualmente riportato nel mondo di Scientology", ma ciò ha causato una tensione nella sua relazione con Nicole Kidman, creando "una distanza tra Tom e Nicole".

Nel libro si legge, inoltre, che la chiesa si sarebbe sentita minacciata dalla diva di Moulin Rouge!. Secondo Rinder, Nicole "non ha mai espresso particolare entusiasmo per i suoi corsi di Scientology o per l'auditing". Il padre dell'attrice era uno psichiatra e la Chiesa rinnega la psichiatria perché fornisce cure improprie e un'eccessiva dipendenza dagli psicofarmaci. "Se non fosse stata la signora Tom Cruise, non sarebbe stata idonea a partecipare ai corsi a causa del suo legame familiare con la psichiatria".

L'autore ha anche affermato che Scientology avrebbe messo sotto controllo il telefono di Nicole Kidman. "Rathbun ha lavorato con l'avvocato di Hollywood Bert Fields per assumere il famigerato investigatore privato Anthony Pellicano per spiare Nicole e intercettare il suo telefono", ha scritto Rinder. Tuttavia, la Chiesa di Scientology ha negato queste affermazioni: "La chiesa non ha mai ordinato o partecipato ad alcuna intercettazione illegale", ha detto un portavoce a Page Six. "Mike Rinder è un bugiardo incallito che cerca di trarre profitto dalla sua disonestà. Si sostiene orchestrando le molestie alla sua ex congregazione e al suo leader attraverso falsi rapporti di polizia, propaganda incendiaria e storie mediatiche fraudolente".

Nel corso del matrimonio, durato dieci anni, Tom Cruise e Nicole Kidman hanno adottato due figli, Isabella e Connor, crescendoli insieme fino al divorzio, avvenuto nel 2001 dopo che Kidman ha perso un altro figlio a causa di un aborto spontaneo. "Quando Tom e Nicole hanno divorziato, Miscavige era felice che l'"influenza negativa" di Nicole non stesse più trascinando via Tom", afferma Rinder. "Cruise in seguito è più fervente nel suo sostegno pubblico a Scientology e Miscavige".