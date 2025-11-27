Man on Fire, Dakota Fanning: "Ho ancora il mio Creasy Bear del film con Denzel Washington"

Dakota Fanning ha partecipato al format di Deadline, Take Ten, e durante la conversazione le è stato chiesto quali oggetti di scena ha conservato dai set sui quali ha lavorato.

L'attrice ha fornito una risposta interessante, svelando un aneddoto che riguarda Man on Fire, uno dei film più conosciuti della sua carriera da baby star, al fianco di un premio Oscar come Denzel Washington.

L'oggetto di scena di Man on Fire conservato da Dakota Fanning

"Ho l'orso di Creasy da Man on Fire" ha condiviso, riferendosi al peluche che prende il nome dal personaggio interpretato da Denzel Washington nel film "Me l'hanno dato alla fine".

Dakota Fanning e Denzel Washington sul set di Man on Fire

** Dakota Fanning è rimasta molto amica di Denzel Washington** ormai da 20 anni, dopo la fine di Man on Fire. Ha avuto anche un ottimo rapporto con Brittany Murphy, che 'ha reso ogni giorno speciale per me' sul set di Uptown Girls.

Gli altri cimeli conservati da Dakota Fanning

"Da Mi chiamo Sam, ho questa piccola maglietta che ho indossato in molte scene. Ho il vestito giallo che ho indossato come Fern in La tela di Carlotta, nella scena della fiera. Ho un sacco di cose buone e importanti".

Durante la conversazione, l'attrice ha raccontato come tratta i giovani attori sul set dei progetti a cui lavora, partendo dalla sua esperienza personale iniziata a 7 anni: "Di solito li tratto come tratterei qualsiasi altro attore. Penso che fosse ciò che apprezzavo quando ero più giovane, quindi vado semplicemente con quello" ha detto Fanning.

Dakota Fanning è conosciuta in tutto il mondo come una delle attrici più longeve di Hollywood data la tenera età in cui ha iniziato il suo percorso da attrice recitando in film famosi come Mi chiamo Sam, Man on Fire, La guerra dei mondi e La tela di Carlotta. Partecipò, sul piccolo schermo, anche ad una puntata della decima stagione della serie tv Friends, al fianco di Matt LeBlanc, in una scena famosa della sit-com.