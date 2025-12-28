Dakota Fanning ama le festività in famiglia: "La vita rallenta e mi sento più serena"

La star di Man on Fire e La guerra dei mondi ha confessato di essere una grande amante del Natale e dei giorni di festa annessi.

Nel corso di una recente intervista a Byrdie, Dakota Fanning ha raccontato di essere una grande amante delle feste e della possibilità di trascorrerle insieme al resto della sua famiglia, con il tempo che sembra scorrere più lentamente.

In questo periodo, Dakota Fanning si gode le tradizioni familiari e il tempo vissuto con i propri cari e gli amici, coloro che difficilmente l'attrice riesce a vedere nel corso di un anno diviso tra un set e l'altro.

Le abitudini con familiari e amici per Dakota Fanning

"Io e le mie amiche abbiamo iniziato a organizzare una festa delle feste solo per ragazze l'anno scorso" ha raccontato Fanning "Abbiamo chiesto a tutte di portare le loro tre cose preferite e abbiamo fatto uno scambio in cui potevi prendere un oggetto da ogni persona".

Dakota Fanning in una scena di Ripley

L'attrice racconta questo aneddoto sull'amicizia con gioia: "È stata una delle serate più divertenti, così abbiamo deciso che lo faremo ogni anno. E poi, ovviamente, ho le mie tradizioni con la famiglia, ed è qualcosa di molto rassicurante entrare in un nuovo anno con le routine che abbiamo".

Il tempo che rallenta a Natale

"Mi piace davvero sentire che la pressione si allenta" ha proseguito l'attrice "In estate hai la sensazione di andare a mille all'ora. In autunno inizia a calmarsi un po' e, a novembre e dicembre, rallenti davvero".

Fanning ha aggiunto: "Sto iniziando ad apprezzare quando fa buio prima e il fatto di stare tranquilla a casa". Nel 2025, Dakota Fanning ha recitato in Vicious - I tre doni del male e nella serie tv All Her Fault. L'attrice è famosa soprattutto per i suoi ruoli da bambina in film come Man on Fire, La tela di Carlotta, La guerra dei mondi, e da adulta in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, The Equalizer 3 - Senza tregua e nell'horror The Watchers - Loro ti guardano, uscito nelle sale nel 2024.