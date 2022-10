Tom Cruise sarà il primo civile a fare una passeggiata nello spazio

Il cinema supera ogni confine. Il nuovo film di Tom Cruise, girato in parte nello spazio, permetterà al divo di diventare il primo civile a uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale e fare una passeggiata nello spazio.

Come sappiamo, è in preparazione a Universal una nuova ambiziosa pellicola che vedrà Tom Cruise il regista Doug Liman pronti a salire su una nave spaziale per girare alcune riprese nello spazio.

Donna Langley, capo della Universal Pictures, ha anticipato i nuovi dettagli del progetto spaziale con Tom Cruise durante un'intervista con la BBC. Universal si occuperà di finanziare il progetto spaziale di Cruise con un budget di 200 milioni. Come anticipato, sono previste scene sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma Langley ha rivelato che Tom Cruise potrebbe non limitarsi a questo, aggiungendo anche una passeggiata spaziale.

"Tom Cruise ci sta portando nello spazio. Sta portando il mondo nello spazio. Questo è il piano", ha confermato Langley alla BBC. "Abbiamo un grande progetto in fase di sviluppo con Tom, che vuole fare proprio questo. Portare un razzo fino alla stazione spaziale e girare in loco e, si spera, essere il primo civile a fare una passeggiata spaziale fuori dalla stazione spaziale".

Langley ha rivelato che, pur prevedendo riprese spaziali, "in realtà la maggior parte del film si svolge sulla Terra, ma alla fine personaggio deve recarsi nello spazio per salvare il mondo". La presidente della Universal ha descritto il personaggio di Cruise come "un tizio in difficoltà che si trova nella posizione di essere l'unica persona che potrebbe salvare la Terra". Ulteriori dettagli sulla trama del film spaziale sono tenuti nascosti, anche se è stato rivelato che gli autori stiano collaborando sia con la NASA che con la società SpaceX di Elon Musk. Nessuno studio di Hollywood ha mai girato un lungometraggio narrativo nello spazio prima d'ora.

"Quando un produttore ti propone qualcosa di folle, ad esempio, proviamo a girare un film nello spazio, e la NASA e SpaceX aderiscono e anche Tom Cruise aderisce... sei solo un po' più ricettivo", ha commentato Doug Liman con Thrillist la sua adesione al progetto.