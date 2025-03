Tom Cruise premiato dal British Film Institute: "Non smetterò mai di girare film nel Regno Unito"

Tom Cruise verrà premiato dal British Film Institute e, dopo l'annuncio del riconoscimento, la star di Hollywood ha spiegato che non ha alcuna intenzione di smettere di realizzare film nel Regno Unito.

Il protagonista della saga di Mission: Impossible riceverà il BFI Fellowship che celebra i risultati ottenuti dall'attore durante la sua carriera e il suo contributo all'industria cinematografica britannica come produttore.

Il legame tra Tom Cruise e il Regno Unito

Le avventure dell'agente Ethan Hunt sono state girate, infatti, anche a Londra, Birmingham e nello Yorkshire. Il lavoro compiuto da Tom Cruise ha permesso così di dare lavoro e coinvolgere i partecipanti a progetti dell'U.K. BFI Film Academy e di BFI Future Skills.

Una foto di Cruise

L'attore ha dichiarato: "Sono davvero onorato per questo riconoscimento. Da oltre 40 anni sto realizzando film nel Regno Unito e non ho intenzione di fermarmi. Il Regno Unito è la casa di incredibili professionisti di talento: attori, registi, sceneggiatori e membri della troupe, e di alcune delle location più spettacolari al mondo". Cruise ha aggiunto: "Sono grato per tutto quello che il BFI ha fatto per sostenere il settore nel Regno Unito e questa incredibile forma d'arte che condividiamo".

Tra i progetti girati da Tom nel Regno Unito ci sono Legend diretto da Ridley Scott, Eyes Wide Shut del regista Stanley Kubrick, Intervista col vampiro di Neil Jordan, ed Edge of Tomorrow di Doug Liman.

La celebrazione della star

Il riconoscimento verrà assegnato durante una serata di gala in programma a Londra il 12 maggio. Jay Hunt, a capo dell'istituzione, ha dichiarato: "Tom ha portato così tanto al Regno Unito come produttore... Scegliendo di realizzare molti dei suoi film nel nostro territorio dove è il benvenuto da parte dei nostri professionisti che hanno agito per aiutare a rendere le sue visioni cinematografiche una realtà".

Tom Cruise sarà inoltre protagonista di una conversazione organizzata da BFI che si svolgerà a Londra l'11 maggio e destinata agli spettatori e agli studenti di cinema. A Londra, inoltre, andrà in scena una retrospettiva di 27 film della star in programma nel mese di maggio.