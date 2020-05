Tom Cruise girerà un film nello spazio con l'aiuto della NASA e di Elon Musk

La terra non è abbastanza per Tom Cruise, il divo punta a girare un film nello spazio con l'aiuto della NASA e della SpaceX di Elon Musk

Tom Cruise non si accontenta delle imprese già realizzate finora e progetta addirittura di girare un film nello spazio con l'aiuto della NASA e della SpaceX di Elon Musk.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise in un'immagine del film

Il coraggio di Tom Cruise sembra non conoscere confini. Il divo, che interpreta tutti i suoi stunts, si è rotto una caviglia sul set di Mission: Impossible - Fallout Fmentre saltava da un tetto all'altro, ma questo non gli ha impedito di appendersi a elicotteri in volo, di scalare il Burj Khalifa, celebre grattacielo di Dubai, e compiere altre mirabolanti imprese.

La nuova frontiera è lo spazio. Tom Cruise punta adesso a interpretare un film che sarà il primo lungometraggio di finzione girato nello spazio. Del progetto non si sa niente se non che non srà collegato ai lavori precedenti del divo, attualmente impegnato nella lavorazione di Mission: Impossible 7. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori novità sul folle progetto appena annunciato.