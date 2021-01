Tom Cruise e il film nello spazio: “Lo faremo tra qualche anno”, dice Doug Liman

Edge of Tomorrow - Senza domani: un primo piano di Tom Cruise

Doug Liman, regista che sta collaborando con Tom Cruise su un film da girare nello spazio, ha parlato di quando si potrebbe realizzare il progetto. Intervistato da Collider per l'uscita del suo nuovo lungometraggio, girato pochi mesi e ora disponibile su HBO Max negli Stati Uniti, il cineasta ha chiarito che ciò a cui sta lavorando con Cruise, con l'intenzione di andare nello spazio per le riprese, è un progetto solido che si potrebbe completare nei prossimi anni: "Non è un'idea astratta, è un film vero e proprio."

Liman ha anche precisato di aver già parlato con le assicurazioni per la copertura del progetto, il che lascerebbe intendere che esista almeno una sceneggiatura, con indicazioni precise su dove e come si girerebbe il tutto: "Non staremmo parlando di quel film se non avessimo risolto la cosa delle assicurazioni. [...] Lo stesso vale per il mio ultimo progetto. [...] Non si può fare un film senza parlare dell'assicurazione, e che si tratti di girare nello spazio o nel cuore di Londra durante la pandemia, quella conversazione è necessaria per capire se è possibile fare quelle cose."

Doug Liman ha anche svelato di avere un altro progetto in cantiere, ma non è ancora sicuro di poterlo girare quest'anno a causa della situazione incerta legata alla crisi sanitaria. Il suo film più recente, Locked Down, è attualmente disponibile in streaming negli USA ed è stato scritto e girato nell'arco di pochi mesi, nella seconda metà del 2020 (lo sceneggiatore Steven Knight sostiene di aver creato il copione per vincere una scommessa). Tom Cruise è invece impegnato con la produzione di Mission: Impossible 7, attualmente previsto per novembre 2021 nelle sale. Al momento non è chiaro se passerà poi direttamente all'ottavo capitolo, poiché negli annunci iniziali si diceva che sarebbe stato girato insieme al settimo.