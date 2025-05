Tom Cruise e Cuba Gooding Jr., la reunion sul red carpet di Cannes a 30 anni da Jerry Maguire

In occasione della première di Mission: Impossible - The Final Reckoning al Festival di Cannes, Tom Cruise e Cuba Gooding Jr. si sono ritrovati insieme a quasi trent'anni di distanza da Jerry Maguire.

Entrambi avevano recitato nel dramma romantico e si sono incrociati sul red carpet francese, abbracciandosi e scambiandosi affettuosi sorrisi e qualche parola prima di proseguire nella passeggiata davanti ai fotografi.

L'esperienza condivisa sul set di Jerry Maguire

Nel film di Cameron Crowe, Tom Cruise interpretava il protagonista, un agente sportivo al culmine del successo che inizia a mostrarsi insofferente. Dopo essersi licenziato porta con sé il suo miglior cliente: la star dell'NFL Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.) e la collega Dorothy Boyd (Renée Zellweger).

Primo piano di Cuba Gooding Jr. dopo la vittoria dell'Oscar

Il film riscosse enorme successo e procurò a Cuba Gooding Jr. l'Oscar al miglior attore non protagonista mentre Cruise ricevette la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista.

L'esperienza precedente sul set in Codice d'onore e le accuse a Cuba Gooding Jr.

Prima di Jerry Maguire, Tom Cruise aveva già recitato al fianco di Cuba Gooding Jr. nel 1992 nel film Codice d'onore, legal drama con Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon.

Tom Cruise in una scena di Codice d'onore

Cruise nel film interpretava il tenente Daniel Kaffee, un avvocato militare che cercava di dimostrare come due marine accusati di omicidio avevano semplicemente eseguito gli ordini del loro comandante, interpretato da Nicholson.

Negli ultimi anni, Cuba Gooding Jr. ha dovuto affrontare diverse gravi accuse di molestie sessuali. Nel 2022, ha evitato il carcere per un'accusa di molestie nei confronti di una donna nel 2018, dopo aver patteggiato mentre nel 2023 ha risolto con un accordo economico una causa per stupro a pochi minuti dall'inizio del processo. Gooding Jr. è assente dallo schermo dal 2020, quando recitò in Life in a Year - Un anno ancora.