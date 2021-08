Tom Cruise: quella volta in cui gli sono caduti due denti davanti ad un giornalista

Col Allan, ex giornalista del New York Post, ha ricordato quella volta in cui stava parlando con Tom Cruise e all'attore sono saltati due denti anteriori. Dopo quanto accaduto, la star di Top Gun avrebbe chiesto al giornalista di tenere nascosto questo episodio.

Col Allan è intervenuto in Gossip, la docuserie in quattro parti di Showtime che è stata presentata in anteprima il 22 agosto e che copre "l'ascesa dei media scandalistici e dei giornalisti spietati che hanno fatto esplodere le notizie". Allan ha ricordato un incontro con Tom Cruise, avvenuto quando l'attore si era appena trasferito a New York City con Katie Holmes. L'interprete di Mission: Impossible ha quindi invitato il giornalista a bere qualcosa. "All'epoca hanno comprato una casa al Village, volevano un po' di privacy", ha detto Allan nell'episodio, aggiungendo: "Così Tom voleva bere qualcosa con me, e sai, parlare delle sue aspettative. Allora siamo andati in un posto sulla 54a strada, chiamato Circo. Ci siamo seduti in un angolo e lui ha ordinato una bottiglia di vino rosso, cosa che ho pensato fosse sorprendente perché era uno di Scientology e generalmente loro non bevono. Stavamo bevendo e parlando, quando entrambi i suoi denti anteriori sono caduti sulla tovaglia proprio di fronte a me".

Allan ricorda di essersi sentito "senza parole" in quel momento: "Voglio dire, la sua è una faccia che appare sui poster di tutto il mondo, un bel ragazzo ed in quel momento c'erano i suoi denti lì davanti". L'attore ha spiegato che stava giocando con i suoi figli Isabella e Connor - che condivide con l'ex moglie Nicole Kidman - quando uno dei loro talloni lo ha colpito in bocca e gli ha fatto saltare i denti. Allan ha notato che Cruise si è guardato intorno in cerca dei suoi denti prima di rimetterli dentro: "È stato un momento imbarazzante". Il giornalista ha anche detto che l'attore americano lo ha supplicato di tenere nascosto l'incidente. "Quindi sai, quella storia non è mai stata pubblicata fino a quando non te l'ho detto proprio ora", ha concluso Allan.