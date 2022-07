Tom Cruise, l'attore che realizza i suoi deepfake: "Per me è enorme un fardello"

Miles Fisher, l'attore divenuto famoso per i suoi deepfake di Tom Cruise, sta ottenendo un notevole successo ma ingannare le persone facendogli credere che sia la star di Top Gun: Maverick si è rivelato un peso, specialmente con personaggi di spicco come Leonardo DiCaprio.

Ovviamente, diventare virale grazie alle sue inquietanti ricostruzioni di Cruise ha contribuito ad aumentare il suo profilo ma adesso, ogni volta che lavora con i titani di Hollywood, c'è qualcosa che non riesce a scrollarsi di dosso: "Mi sono divertito a recitare con persone straordinarie come Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood e Angelina Jolie. Ho improvvisato con Vince Vaughn, Laurence Fishburne e Keegan-Michael Key."

"Ma sai cosa avevano tutti in comune? Ognuno di loro pensava che fosse pazzesco quanto somigliassi a Tom Cruise. Avevo perseguito la recitazione per dimostrare che non ero solo il tipo dei deepfakes di Tom Cruise ma non ci sono riuscito", ha continuato Fisher. "La stragrande maggioranza delle persone che nota la mia somiglianza con Tom non prende in considerazione lo strano onere che è stato per me sia personalmente che professionalmente."

"Da quando sono diventato un adulto ho vissuto come se fossi in Ricomincio da capo, le persone ogni giorno mi fermano per confrontarmi con l'attore più famoso del mondo. Mi viene costantemente ricordato che per tutti gli altri sono solo questo. E ogni volta è come prendere un pugno in faccia", ha concluso l'imitatore di Tom Cruise.