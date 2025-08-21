Tom Cruise e Ana de Armas verso la convivenza? Le star cercano casa insieme, ma non negli USA

La coppia di attori, legata sul set e fuori dalle scene, starebbe valutando una residenza oltreoceano, mentre crescono anche i rumors su un futuro fidanzamento ufficiale.

Negli ultimi mesi l'attenzione dei fan si è concentrata su Tom Cruise e Ana de Armas, al centro di numerose indiscrezioni non solo per la loro collaborazione professionale ma anche per la presunta relazione che li unirebbe nella vita privata.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, i due starebbero valutando la possibilità di acquistare una nuova residenza nel Regno Unito, segno di un progetto a lungo termine che va ben oltre gli impegni cinematografici.

La vita privata tra Londra e Vermont

Cruise possiede già una casa a Londra, ma starebbe cercando qualcosa di più grande e prestigioso, adatto a una vita condivisa con la collega. Ana de Armas, invece, è molto legata alla sua abitazione nel Vermont, ma non avrebbe escluso la prospettiva di trasferirsi in Europa se questo potesse rappresentare un passo importante per la loro relazione. Secondo le fonti, la coppia avrebbe discusso a lungo su dove mettere radici, e la scelta del Regno Unito sembrerebbe la più probabile.

Le voci su una ricerca immobiliare coincidono con quelle che parlano di un imminente fidanzamento ufficiale. Alcuni insider avrebbero rivelato che Cruise desidera fortemente coinvolgere Ana nel processo decisionale riguardo la nuova casa, ma allo stesso tempo sarebbe molto determinato a trovare la soluzione perfetta. C'è chi sostiene che l'annuncio di un fidanzamento potrebbe arrivare proprio dopo l'acquisto di una residenza comune.

Una relazione sempre più solida

Il legame tra i due attori appare ormai consolidato: dagli avvistamenti durante una vacanza in yacht in Spagna alle uscite pubbliche a Londra, fino alle foto che li ritraggono insieme nel Vermont, dove sono stati visti passeggiare mano nella mano. De Armas avrebbe accolto Cruise con entusiasmo nella sua terra d'origine americana, mostrandogli i luoghi che più ama e condividendo con lui momenti di vita quotidiana lontani dai riflettori.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0 — Oscar Race (@TheOscarRace) July 29, 2025

Parallelamente alla loro vita privata, Tom Cruise e Ana de Armas lavorano insieme a Deeper, thriller soprannaturale diretto da Doug Liman e prodotto dalla Warner Bros. Il film, che richiede un forte affiatamento tra i protagonisti, avrebbe contribuito a rafforzare ulteriormente la loro sintonia. Cruise, secondo fonti vicine alla produzione, avrebbe assunto un ruolo da mentore per la collega, offrendo supporto e consigli durante le riprese.