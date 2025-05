Tom Cruise e Ana De Armas avvistati insieme alla festa per i 50 anni di David Beckham: confermata la coppia?

Tom Cruise e Ana de Armas hanno nuovamente alimentato le voci sulla loro presunta relazione dopo essere stati avvistati insieme alla festa per il 50° compleanno di David Beckham a Londra.

I due, che sono stati oggetto di speculazioni per mesi, sono usciti con discrezione dall'evento, accendendo ulteriormente la curiosità sul fatto se siano una coppia o meno.

Cruise è arrivato da solo al Core by Clare Smyth, il ristorante stellato di Notting Hill dove Beckham ha festeggiato il suo compleanno. Ma sembra che non sia venuto da solo: più tardi nel corso della serata, de Armas è stata fotografata mentre usciva dal locale insieme a lui.

Ana de Armas e Tom Cruise paparazzati insieme dal Daily Mail

Tom Cruise e Ana de Armas, nuova coppia o "solo amici"?

Ana De Armas in una foto

Gli scatti dei paparazzi del Daily Mail mostrano la coppia che si ripara sotto gli ombrelli mentre si affrettano a salire sulla stessa auto. De Armas ha fatto colpo con un elegante abito nero, mentre Cruise si è mantenuto elegante con un completo bianco. La loro uscita coordinata dalla festa non ha fatto altro che intensificare le voci sul fatto che si stiano frequentando.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

Dopo tutto, questa non è la prima volta che i due sono stati visti insieme di recente. Pochi giorni prima della festa di Beckham, i due erano a Londra per il 37° compleanno della stessa de Armas, il 30 aprile scorso. Un fan li ha anche ripresi mentre facevano una passeggiata con gli amici e uno dei cani dell'attrice. Nella clip, si vedeva Cruise tenere la sua borsa e il guinzaglio del cane.

Nonostante le loro frequenti apparizioni in pubblico, fonti vicine alla coppia insistono sul fatto che sono solo amici. I due starebbero anche discutendo di una potenziale prossima collaborazione. Per il momento, entrambi gli attori hanno progetti importanti all'orizzonte. Ana de Armas ha Ballerina, l'attesissimo spin-off di John Wick, in uscita a giugno di quest'anno, mentre Tom Cruise si sta preparando per il suo prossimo Mission: Impossible - The Final Reckoning.