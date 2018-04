Tom Clancy's Jack Ryan: Amazon rinnova la serie per una seconda stagione

Amazon ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie Tom Clancy's Jack Ryan prima del debutto della serie su Prime Video il 31 agosto.

Lo show di Paramount Television e Skydance Television, è un adattamento in chiave moderna dell'eroe ideato da Tom Clancy e interpretato da John Krasinski (A Quiet Place - Un posto tranquillo, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi). I creatori della serie, i produttori esecutivi Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Fringe, Prison Break) sono confermati come showrunner anche per la seconda stagione. Inoltre, Krasinski, che è anche produttore esecutivo, ritroverà nel cast Wendell Pierce (The Wire) che continuerà a mantenere il suo ruolo di James Greer negli 8 episodi della seconda stagione.

Nella seconda stagione, Jack Ryan affronta forze che stanno prendendo potere in Sudamerica in un contesto che vede il regime democratico sempre più in declino. La produzione della seconda stagione comincerà quest'estate e verrà girata in Europa, Sudamerica e negli Stati Uniti.

Dopo lo spot, andato in onda durante il Super Bowl, Amazon ha registrato un aumento del 400% di clienti Prime che hanno messo nella loro Lista Video Tom Clancy's Jack Ryan.

"Dopo aver constatato la grande attesa da parte dei nostri clienti per Tom Clancy's Jack Ryan e, dopo aver visto una preview di questa serie ricca d'azione, siamo molto entusiasti di poter confermare la seconda stagione molti mesi in anticipo rispetto al suo debutto", ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "La nuova stagione porterà il nostro eroe in un mondo nuovo, emozionante e pericoloso".

"Siamo contenti che la prima stagione abbia già generato così tanto entusiasmo" ha affermato Cuse. "Non potremmo essere più felici di lavorare con Amazon e di poter girare in Amazzonia la prossima grandiosa avventura di Jack Ryan".

"Dal primo giorno avevamo solo un attore segnato sulla nostra lista dei casting- John Krasinski" ha dichiarato Amy Powell, President di Paramount Television. "Siamo felici che lui sia il nostro Jack Ryan e di poter continuare a lavorare per un'altra stagione con questo cast talentuoso. Siamo rimasti sbalorditi da ciò che il team è riuscito a creare per la prima stagione e non vediamo l'ora che tutti lo vedano quest'estate".

I clienti Prime potranno vedere Tom Clancy's Jack Ryan in esclusiva tramite l'app di Prime Video per TV, device connessi, tra cui la Fire tv, sui dispositivi mobili o online su primevideo.com. È possibile scaricare la serie sui device mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi.

La prima stagione di Tom Clancy's Jack Ryan sarà disponibile dal 31 Agosto su PrimeVideo.com per i clienti Amazon Prime in più di 200 paesi.

