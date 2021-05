Jack Ryan 3: Betty Gabriel nel cast dei nuovi episodi

Nel cast di Jack Ryan 3 ci sarà anche l'attrice Betty Gabriel, in precedenza tra gli interpreti del film Get Out - Scappa. I nuovi episodi dello show con John Krasinsky arriveranno prossimamente su Amazon Prime Video e le riprese sono attualmente in corso.

Betty Gabriel avrà il ruolo di Elizabeth Wright e l'attrice sostituirà Marianne Jean-Baptiste, che aveva ottenuto la parte in autunno, e rigirerà le scene che erano già state realizzate prima che la sua collega abbandonasse il progetto per differenze creative.

Tra gli interpreti della terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan ci saranno anche James Cosmo, Peter Guinness, Nina Hoss e Alexej Manvelov.

Nelle puntate inedite Jack Ryan è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo dopo essere stato coinvolto in un'ampia cospirazione che lo obbliga a essere un fuggitivo. Ricercato dalla CIA e da una fazione ribelle internazionale che ha scoperto da poco, Jack è obbligato a nascondersi, spostandosi attraverso l'Europa e cercando di restare vivo per impedire un conflitto globale.

Tra gli interpreti della terza stagione ci saranno anche i ritorni di Wendell Pierce nel ruolo di James Greer e Michael Kelly nei panni di Mike November.