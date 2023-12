Tom Blyth, dopo Hunger Games, sarà il protagonista di Addio alle armi diretto da Michael Winterbottom

Tom Blyth, star di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, tornerà prossimamente sul set per le riprese del film Addio alle armi, il nuovo adattamento dell'opera di Ernest Hemingway che sarà diretto da Michael Winterbottom.

La realizzazione del lungometraggio è una co-produzione tra Fremantle, Revolution Films e Passenger.

Il nuovo adattamento del romanzo

Nel film Addio alle armi Tom Blyth avrà la parte del volontario Frederic Henry, un volontario che guida le ambulanze e viene ferito durante la prima guerra mondiale. Il giovane si innamora poi dell'infermiera che si prende cura di lui in Italia.

Il romanzo di Hemingway è stato pubblicato nel 1929 ed è considerato uno dei capolavori del ventesimo secolo.

In precedenza la storia era diventata un film diretto nel 1932 da Frank Borzage con star Gary Cooper e nel 1957 da Charles Vidor e con protagonista Rock Hudson.

Nel 1966 George Hamilton aveva invece interpretato il ruolo in una miniserie nel cui cast c'era anche Vanessa Redgrave.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente visto da chi non conosce la saga di Katniss Everdeen

Le dichiarazioni sul film

Michael Winterbottom ha dichiarato: "Voglio che il nostro film rispetti l'approccio di Hemingway: immediato, onesto e naturale. Penso che in Tom Blyth abbiamo trovato la persona perfetta per il ruolo di Frederic Henry".

L'attore ha invece sottolineato: "Michael ha adattato il romanzo alla perfezione, con uno script che cattura tutte le sfumature uniche e la precisione dell'autore. L'esame del costo umano del conflitto, dell'amore e della speranza che cercano di resistere durante la guerra, sono più attuali che mai. Non riesco a pensare a un team migliore rispetto a Michael e Melissa per raccontare questa storia e sono davvero elettrizzato nel portare in vita Frederic sullo schermo per un pubblico contemporaneo".

Il nuovo progetto può contare sul sostegno della famiglia Hemingway: "Considerando il caotico stato del mondo, è difficile pensare a un momento migliore per reintrodurre questa storia d'amore e sulle devastanti conseguenze della guerra. Apprezziamo profondamente la passione della profondità della comprensione dimostrata da Winterbottom e dal suo team. Sono certamente le persone giuste per dare nuova vita alla visione di Hemingway e in un periodo in cui, tragicamente, ne abbiamo maggiormente bisogno".