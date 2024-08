Patricia Arquette e Michael Sheen affiancano Jodie Comer nel nuovo film di Kenneth Branagh

Nuove star affiancheranno Jodie Comer nel thriller psicologico The Last Disturbance Of Madeline Hynde, la cui trama è ancora top secret.

Altre star si uniscono al cast del nuovo film da regista di Kenneth Branagh, il thriller psicologico The Last Disturbance Of Madeline Hynde. Patricia Arquette e Michael Sheen affiancheranno la protagonista Jodie Comer nella pellicola dalla trama ancora top secret, come conferma IndieWire. Branagh scriverà e dirigerà il film finanziato con capitali indipendenti e prodotto dalla sua compagnia Belfast.

Il cast di The Last Disturbance Of Madeline Hynde è composto anche da Tom Bateman, Vicky McClure, Michael Balogun, Kristina Tonteri-Young, Karla Crome, Aiysha Hart e Gemma Whelan. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Tra i produttori figurano Tamar Thomas, Laura Berwick, Becca Kovacik, Matthew Jenkins oltre a Ashley Fox e Johnny Pariseau di Maximum Effort.

Impegnati sul set

Jodie Comer ha recentemente recitato in The Bikeriders e ha terminato la produzione del sequel horror 28 Years Later, anch'esso girato in Inghilterra. Patricia Arquette apparirà prossimamente nella seconda stagione di Scissione, serie Apple TV+ diretta da Ben Stiller e interpretata da Adam Scott. Il collega Michael Sheen farà ritorno nella serie Good Omens, di cui è co-protagonista con David Tennant, e comparirà in A Very Royal Scandal nel ruolo del Principe Andrea.

Quanto a Kenneth Branagh, dopo aver diretto l'adattamento da Agatha Christie Assassinio a Venezia, che va a concludere la trilogia iniziata con Assassinio sull'Orient Express e proseguita con Assassinio sul Nilo, ha appena completato le riprese di Mayday, film Apple Original in cui recita a fianco di Ryan Reynolds. Branagh farà ritorno al suo primo amore, il teatro, per interpretare Re Lear allo Shed di New York a ottobre. L'attore co-dirigerà la tragedia con Rob Ashford e Lucy Skilbeck.