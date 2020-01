Con Tolo Tolo Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni di programmazione nelle sale, lasciandosi alle spalle Jumanji - The Next Level e Pinocchio.

Tolo Tolo, il film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone raggiunge quasi i 30 milioni di incassi al boxoffice nel week-end, dopo 5 giorni nelle sale, e rimane campione indiscusso del botteghino italiano.

Le altre produzioni, italiane o straniere che siano, non hanno possibilità: Checco Zalone, con il suo Tolo Tolo, anche nel fine settimana riesce a battere Jumanji - The Next Level e Pinocchio, aggiudicandosi la prima posizione i classifica e portando a casa una cifra complessiva di 29.967.803 euro. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rilegato al quinto posto, superato anche da Ozpetek, mentre in sesta troviamo Ficarra e Picone con Il Primo Natale.

Spodestati dunque Jedi, burattini e The Rock, largo all'Africa nera di Checco Zalone, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Tolo Tolo, e largo alle stoccate politiche, ai momenti quasi da musical, e alla storia raccontata anche grazie all'aiuto di Gennaro Nunziante e Paolo Virzì.

E, a proposito di politica, in una recente intervista, Zalone ha ricordato quando fu ospite ad Arcore e trovò Berlusconi con la Pascale e altre sei donne (tutte vestite), come se lui fosse lì a fare "la parte del prete, ascoltava in confessione tutti i peccati e io mi indignai. Berlusconi con sette donne, tutte vestite!? E le tradizioni? I valori di una volta?"