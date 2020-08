Tolo Tolo: Checco Zalone arriva finalmente anche in DVD e in Blu-ray

Non è stato in assoluto il suo prodotto più visto nelle sale, ma come ogni film di Checco Zalone, anche Tolo Tolo ha fatto sfracelli al botteghino, raccogliendo oltre 46 milioni di euro, cifre comunque spaziali. L'uscita homevideo, invece, causa il lockdown è slittata di qualche mese, mai ormai anche il quinto film di Zalone, e il primo che lo vede anche nel ruolo di regista, è pronto all'uscita homevideo. Il 10 settembre, infatti, Tolo Tolo sarà disponibile sia in DVD che in Blu-ray, entrambi distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia.

Le due edizioni avranno anche dei contenuti speciali. Per la precisione il reparto extra conterrà il Backstage, il famoso singolo "Immigrato" e il backstage del videoclip "Immigrato". Come si ricorderà, Checco Zalone in Tolo Tolo è costretto dall'Africa a fare ritorno in Italia percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Un lavoro lungo e complesso di quasi nove mesi di riprese, tra Kenya, Marocco, Malta e diverse città italiane che ha portato ad un grande, e previsto, risultato al box office.