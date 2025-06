Tokyo Revengers torna con una quarta stagione e un videogioco

Tokyo Revengers annuncia ufficialmente il ritorno nel 2026 con il Three Deities Arc, svelato al Kanadevia Hall con trailer e sinossi. Nuovo cast vocale, un mobile game in arrivo e una theme song firmata tuki arricchiscono questa nuova stagione.

Tokyo Revengers, un ritorno tra vendette e rivelazioni

Il sipario si riapre su Tokyo Revengers, e questa volta il palcoscenico è tutto per l'attesissimo Three Deities Arc, conosciuto anche come War of the Three Titans Arc. Durante l'evento al Kanadevia Hall del 22 giugno, è stata confermata l'uscita della quarta stagione dell'anime nel 2026, con un trailer esplosivo e una sinossi che ha infiammato i fan. La storia riprende dopo gli eventi dell'Arco Tenjiku, trasmesso tra ottobre e dicembre 2023, con Takemichi finalmente convinto di aver raggiunto una linea temporale dove Hinata è salva. Ma la felicità è destinata a sgretolarsi: la misteriosa scomparsa di un personaggio e l'ascesa di tre nuove gang rivali segnano l'inizio di quella che viene definita come la sua "vendetta finale". Il trailer mostra un Tokyo Manji Gang trasformato, scosso dalla decisione inattesa di Mikey di sciogliere la gang, un atto che spalanca le porte a nuove dinamiche e conflitti esplosivi.

Accanto all'annuncio della nuova stagione, è stata rivelata una novità: l'ingresso di Mariya Ise nel cast vocale, nel ruolo di Senju Kawaragi, una delle Tre Divinità di Kanto. La sua voce si intravede anche nel trailer, lasciando intendere un'interpretazione carismatica e intensa. L'attesa, però, sarà lunga: nessuna data precisa è stata ancora comunicata, ma il 2026 si prospetta l'anno in cui Tokyo Revengers tornerà a scuotere gli schermi con la sua miscela di violenza urbana e viaggi nel tempo.

Tratto dal manga di Ken Wakui, pubblicato dal 2017 al 2022 su Weekly Shōnen Magazine e con oltre 80 milioni di copie vendute, Tokyo Revengers ha costruito un impero narrativo che va ben oltre l'anime. Oltre alle tre stagioni già trasmesse, la serie ha ispirato due film live-action, due spettacoli teatrali e un videogioco in arrivo. Proprio in parallelo all'annuncio della nuova stagione, è stato confermato lo sviluppo del gioco mobile Tokyo Revengers: UNLIMITED, previsto per la primavera 2026, a testimonianza della vivacità di un franchise che continua ad attrarre nuove generazioni.

Dietro le quinte, lo studio Liden Films torna alla produzione, con un team già rodato: Yasuyuki Mutō, Yoriko Tomita e Seiko Takagi alla sceneggiatura, Koichi Hatsumi alla regia, Keiko Ōta al character design, Satoki Iida alla direzione del suono e Hiroaki Tsutsumi alla colonna sonora. E a dare un tocco musicale ancora più potente alla nuova stagione sarà la sigla Inferno Love Letter, scritta e composta da tuki, cantautore giapponese dallo stile suggestivo e malinconico. Tutto è pronto, o quasi, per un'altra corsa nel tempo con Takemichi - tra il desiderio di salvezza e l'inevitabilità del caos.