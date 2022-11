Disney+ sigla una partnership con Kodansha, in arrivo titoli come Tokyo Revengers

Sembra che Disney+ stia per lanciarsi nel mondo degli anime Giapponesi: questo nuovo percorso comincerà con un importante partnership al fianco di Kodansha. A riportare il tutto per primo è stato The Hollywood Reporter, suggerendo che da questo nuovo accordo con la piattaforma otterrà i diritti delle opere più importanti del nuovo alleato, tra cui la seconda stagione di Tokyo Revengers, per fare un esempio.

"Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione strategica con il partner di lunga data Kodansha su un genere così entusiasmante", ha dichiarato Carol Choi, vicepresidente esecutivo alla strategia dei contenuti originali della Disney in APAC. _"Gli anime giapponesi riempiono lo spazio vuoto nei nostri piani di sviluppo dei contenuti e crediamo che questa collaborazione ampliata segnerà un punto di svolta nella futura strategia di animazione della Disney in Giappone. Non vediamo l'ora di portare i titoli degli anime e le preziose IP di Kodansha sulla scena mondiale", ha aggiunto.

Non si tratta affatto dell'unico passo della Disney in questa direzione. Vi ricordiamo la recente collaborazione fra lo Studio Ghibli e Star Wars, come anche l'accordo per lo streaming esclusivo del nuovo anime e del backlog di Bleach, per fare due esempi. Quello degli anime è sicuramente un settore in continua crescita, lo dimostra il gran numero di prodotti giapponesi presenti anche sugli altri portali di streaming.