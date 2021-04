Together Together: Ed Helms e Patti Harrison nel trailer della commedia sul tema dell'utero in affitto

Ed Helms e Patti Harrison nel trailer della commedia Together Together, che affronta il delicato tema della maternità surrogata.

Dopo l'anteprima al Sundance 2021, Bleeker Street ha diffuso il trailer di Together Together, commedia dedicata al tema dell'utero in affitto interpretata da Ed Helms e Patti Harrison.

Scritto e diretto da Nikole Beckwith, Together Together si focalizza sulla scelta di Anna (Patti Harrison) di portare in grembo il figlio di Matt (Ed Helms), single 40enne che ha deciso di fare un figlio da solo prima che sia troppo tardi. Giorno dopo giorno, i due sconosciuti si rendono conto che questa relazione inaspettata sfiderà rapidamente le loro percezioni di connessione, confini e concetto dell'amore, costringendoli a prendere una decisione sulla natura della loro amicizia.

Nel cast troviamo anche Tig Notaro, Julio Torres, Anna Konkle, Sufe Bradshaw, Rosalind Chao, Nora Dunn e Fred Melamed.

