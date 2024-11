Festival di Berlino: Todd Haynes sarà il presidente di giuria della 75esima edizione

Il regista di film immensi come Lontano dal paradiso e Carol presiederà la giuria del concorso principale della 75esima edizione

Todd Haynes presiederà la giuria del prossimo 75° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Si tratta della prima edizione guidata da Tricia Tuttle, ex direttrice del BFI London Film Festival.

Il regista, sceneggiatore e produttore americano ha un rapporto stretto e consolidato con la Berlinale, dato che il suo primo lungometraggio, Poison, aveva ricevuto il Teddy Award, il premio per i film queer della manifestazione, nel 1991, dopo aver vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance.

In un comunicato, la Berlinale ha elogiato Haynes come "uno scrittore e regista dal talento folgorante", sottolineando che "il suo corpus di lavoro è allo stesso tempo stilisticamente versatile ma anche inconfondibilmente suo".

Nel comunicato il festival ha anche sottolineato che "in quasi 40 anni, Todd Haynes è stato una delle voci registiche più audaci e distintive del cinema americano, amato per la sua grande sensibilità nell'esplorare i mondi interiori degli outsider e delle donne, e per le sue affascinanti indagini sul genere e sull'identità".

"La sua abilità nel creare personaggi complessi ha attirato molti dei migliori attori del mondo. Star come Julianne Moore, Cate Blanchett, Rooney Mara, Kate Winslet, Anne Hathaway, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Christian Bale e Ewan McGregor hanno interpretato i personaggi tridimensionali dei suoi film", ha aggiunto il comunicato. L'ultimo film di Haynes è May December, uscito lo scorso marzo nelle sale.

La 75a edizione di Berlino si svolgerà dal 13 al 23 febbraio 2025. Tuttle succede a Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek, che hanno guidato la Berlinale come direttori artistici ed esecutivi dal 2020. Recentemente, il nuovo film di Haynes è stato cancellato all'ultimo minuto per via dell'abbandono di Joaquin Phoenix, pochi giorni prima delle riprese.