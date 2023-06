Tobias Menzies nel cast del film sulla Formula 1 con star Brad Pitt

L'attore Tobias Menzies è entrato a far parte del cast del film, ancora senza un titolo ufficiale, con star Brad Pitt e ambientato nel mondo della Formula 1.

Le riprese si svolgeranno in estate e durante alcuni dei grand prix automobilistici in programma nei prossimi mesi.

La new entry nel cast

Il film, ancora senza un titolo ufficiale, racconterà la storia di un ex pilota che ritorna nel mondo delle corse. La produzione non ha voluto svelare i dettagli del personaggio affidato a Tobias Menzies, che è entrato a far parte di un gruppo di interpreti che comprende anche Kerry Condon, Javier Bardem e Damson Idris.

Alla regia del film sarà impegnato Joseph Kosinski, reduce del successo di Top Gun: Maverick. Nel team della produzione ci sarà anche il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, tramite la sua Dawn Apollo Films, oltre a Jerry Bruckheimer e alla Plan B Entertainment di Brad Pitt. Il lungometraggio, scritto da Ehren Kruger, potrà contare sul sostegno della comunità della Formula 1.