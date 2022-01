Tobias Menzies sarà il protagonista della serie Manhunt

Tobias Menzies sarà il protagonista di Manhunt, una nuova serie prodotta per Apple TV+ che è stata sviluppata da Monica Beletsky.

Il progetto la vedrà coinvolta come showrunner e produttrice esecutiva ed è basato sul libro Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer scritto da James Swanson.

Alla regia di Manhunt è stato impegnato Carl Franklin e la serie viene descritta come un mix di realtà e thriller.

Gli episodi trasporteranno gli spettatori nel periodo successivo all'assassino del presidente degli Stati Uniti, mostrando la lotta per preservare e proteggere gli ideali che avevano contraddistinto i progetti di Abramo Lincoln. Tobias Menzies avrà il ruolo di Edwin Stanton, il Segretario alla Guerra di Lincoln che è quasi impazzito nel suo tentativo di catturare il killer del presidente, John Wilkes Booth.

Negli episodi appariranno numerose figure storiche che comprendono anche Mary Simms, un'ex schiava che si è occupato di alcune ferite di Booth e lo ha accolto nella sua casa dopo il crimine commesso.