Tobey Maguire: il ritorno della star di Spider-Man su Twitter diventa trend topic

A sorpresa Tobey Maguire ha riattivato il suo profilo Twitter, che non aggiornava dal 2013. Questa mossa social ha immediatamente catturato l'interesse e la curiosità dei fan relativamente al prossimo episodio del franchise di Spider-Man e ha trasformato l'hashtag #TobeyMaguire in trend topic.

Tobey Maguire in una scena del film Spider-Man 2

L'azione social ha sollevato l'interesse dei fan, che pensano che Tobey Maguire possa aver riattivato il suo account su Twitter in vista della potenziale partecipazione sua e di Andrew Garfield in Spider-Man 3. Al momento, però, Garfield non ha ancora riattivato il suo profilo Twitter, chiuso un anno dopo quello di Maguire. Come riportato da CBR, un addetto Sony ha demolito i sogni dei fan alla fine del 2020 e ha dichiarato: "No, quei rumor sui cast di Spider-Man 3 sono falsi". La stessa cosa è stata dichiarata anche da Tom Holland: "Non appariranno nel film. Il nuovo episodio di Spider-Man continuerà il franchise che è stato edificato fino a questo momento".

Nonostante ciò, però, alcune fotografie di Tobey Maguire con indosso il costume di Spider-Man sembrerebbero contraddire quanto dichiarato da Sony e Tom Holland. Secondo altre voci di corridoio, a tornare sul set in occasione di Spider-Man 3 sarebbero anche Willem Dafoe, Thomas Hayden Church e Charlie Cox. Nomi del genere si uniranno a Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch, che torneranno a vestire i panni di Electro, Doctor Octopus e Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man 3 debutterà al cinema a Natale e segnerà la sesta interpretazione di Tom Holland nei panni di Spider-Man.