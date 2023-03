To Catch a Killer, Shailene Woodley è una giovane poliziotta ingaggiata dall'FBI nel trailer del film

Shailene Woodley è la protagonista del thrillert diretto da Damián Szifron, To Catch a Killer, del quale è da poco stato diffuso un nuovo trailer che molto

To Catch a Killer è il nuovo Il silenzio degli innocenti? Per ora, l'unico elemento che può aiutarci a farci un'idea sul film thriller con Shailene Woodley è il primo trailer ufficiale diffuso in queste ultime ore.

Diretto da Damián Szifron (Storie Pazzesche, Fratelli Detective), che ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura con Jonathan Wakeham, To Catch a Killer è il nuovo progetto cinematografico in cui ritroveremo l'attrice di Divergent e Big Little Lies Shailene Woodley e la star di Star Wars e del MCU Ben Mendelsohn.

Il film vede come protagonista "una moderna Clarice Starling", come segnala Bloody Disgusting seguendo il comunicato stampa, evidenziando la volontà di ricordare proprio l'iconica pellicola del 19921 diretta da Jonathan Damme.

Woodley è infatti Eleanor, "una giovane poliziotta alle prese con i demoni del suo passato, che viene reclutata dal Capo Investigatore dell'FBI (interpretato da Mendelsohn) allo scopo di identificare e rintracciare un individuo disturbato e pericoloso. Polizia e FBI annunciano una caccia all'uomo a livello nazionale, ma vengono costantemente ingannati dall'imprevedibile comportamento dell'uomo. Considerata la sua psiche piuttosto torturata, Eleanor potrebbe essere l'unica a comprendere la mente dell'assalitore e consegnarlo alla giustizia".

L'uscita di To Catch a Killer è prevista per il 21 aprile nelle sale d'oltreoceano.