Shailene Woodley interpreterà Patricia Highsmith nel film The Murderess Miss Highsmith

The Murderess Miss Highsmith racconterà la vita della scrittrice Patricia Highsmith con un originale approccio e la protagonista sarà Shailene Woodley.

Shailene Woodley, Cara Delevingne e Noémie Merlant saranno le protagoniste del film The Murderess Miss Highsmith.

Il progetto prodotto da Killer Films racconterà la storia della scrittrice Patricia Highsmith, ma con un approccio molto originale.

Il progetto biografico

Il film The Murderess Miss Highsmith immaginerà infatti la vita dell'autrice come un horror, concentrandosi sul periodo della sua formazione proprio prima che scrivesse il suo libro più famoso, Il talento di Mr. Ripley, in parte ispirato alle relazioni fallite con due donne.

Shailene Woodley avrà la parte di Patricia e il lungometraggio andrà all'interno della mente della scrittrice e rivelerà il suo interesse per dei cruenti omicidi, esplorando il modo in cui la sua tumultuosa vita sentimentale l'ha influenzata.

Cara Delevingne e Noémie Merlant saranno invece le compagne nella vita della protagonista.

Alla regia del film biografico ci sarà Alexandra Pechman, al ritorno dietro la macchina da presa dopo il corto Thumb.

Tra i produttori ci sono Christine Vachon e Gabriel Mayers per Killer Films.

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno in Italia, con Laura Merians Goncalves coinvolta come direttrice della fotografia.

Un comunicato della casa di produzione Memento dichiara: "Lo script passa dai paesaggi idilliaci italiani alle cruente fantasie omicide con una forte ispirazione tratta dall'opera della scrittrice. Questo è un nuovo approccio al genere biografico che lascerà sicuramente un segno sul pubblico".