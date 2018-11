To All the Boys I've Loved Before: in arrivo il sequel della commedia romantica?

To All the Boys I've Loved Before, il film tratto dai romanzi scritto da Jenny Han che è arrivato ad agosto su Netflix, sembra destinato ad avere un sequel.

I responsabili di Paramount Pictures sembrano vicini a raggiungere un accordo con la piattaforma di streaming che prevede la realizzazione del secondo capitolo della storia che ha avuto come protagonisti Lana Condor e Noah Centineo nel ruolo di due studenti del liceo che fingevano di frequentarsi, finendo però per innamorarsi realmente.

Il romanzo è il primo di una trilogia di libri e al termine del film si anticipavano gli eventi raccontati in P.S. I Still Love You: suggerendo l'ipotesi di un triangolo sentimentale tra Lara Jean, Peter Kavinsky e John Ambrose McLaren, che si è presentato a casa della ragazza con una delle lettere che aveva scritto la ragazza. La coppia composta dai personaggi interpretati da Condor e Centineo potrebbe quindi affrontare qualche problema imprevisto.

La protagonista del lungometraggio diretto da Susan Johnson è l'attrice Lana Condor nel ruolo di Lara Jean Song Covey, una teenager timida che ha scritto nel corso degli anni cinque lettere, ognuna destinata a un ragazzo che le piaceva. Le missive erano rimaste al sicuro all'interno del suo armadio ma, inaspettatamente, un giorno scompaiono e vengono recapitate. Lara Jean, nonostante la situazione possa sembrare complicata, potrebbe usare gli eventi per cambiare in meglio la propria vita.