Tiziano Ferro: "Da Robert Zemeckis e sua moglie un messaggio all'Italia"

Robert Zemeckis e sua moglie Leslie hanno voluto inviare un messaggio agli italiani tramite il loro amico Tiziano Ferro che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video davvero speciale.

Il cantante ha pubblicato infatti un breve filmato in cui il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro si rivolge insieme alla consorte agli italiani, invitandoli a rimanere a casa.

La madre di Robert Zemeckis è originaria della provincia di Ascoli Piceno e il matrimonio con Leslie si è svolto proprio nel nostro paese, nella splendida cornice di Venezia.

La coppia, grande amica di Tiziano Ferro, ha inoltre acquistato una villa sulle colline del Chianti, in Toscana, dove trascorrono abitualmente vari mesi ogni anno.

Nel messaggio Leslie e Robert si scusano anche per la propria pronuncia italiana non impeccabile e sottolineano come sono legati al nostro paese da un amore sincero.

Ecco il video: