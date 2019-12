Tiziano Ferro canta gli auguri di Natale a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto direttamente su Rai2

Tiziano Ferro canta gli auguri di Natale a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in diretta a Che Tempo che fa. Il cantante di Latina interpreta la sua canzone in diretta con tanto di dedica a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e non si lascia scappare l'occasione per prendere in giro Giorgia Meloni e il suo discorso a piazza San Giovanni.

Tiziano Ferro è ormai di casa a Che Tempo che fa, dopo l'ormai celebre messaggio contro il bullismo, questa volta Tiziano dedica una sua particolare versione di una canzone di auguri di Buon Natale ai due conduttori del programma. Il video amatoriale è trasmesso in diretta. La canzone di Natale di Tiziano inizia con un "hai gli occhi di Genitore 1 e la bocca di genitore 2" con cui il cantautore prende un po' in giro il famoso discorso di Giorgia Meloni, quello di 'Io sono Giorgia' e 'genitore e genitore 2' che abbiamo visto reimixato in tutte le salse.

Tiziano Ferro, che vedremo a Sanremo in tutte le cinque serate del festival, inserisce nel breve video una piccola parte di 'Buona (cattiva) sorte'. La sua canzone finisce con i classici auguri di Buon Natale a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e a tutto lo staff di 'Che tempo che fa'.